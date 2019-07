Royaume-Uni : qui est Boris Johnson, probable nouveau Premier ministre britannique ?

C'est un habitué des pitreries pour les uns, pour d'autres il a su mettre son excentricité au service de son ambition politique. Une chose est sure, Boris Johnson aime depuis toujours se donner en spectacle. Suspendu à une tyrolienne pour promouvoir les JO lorsqu'il était maire de Londres (Royaume-Uni) ou une kalachnikov à la main pour soutenir la lutte contre le terrorisme, peu avant d'être nommé ministre des Affaires étrangères.

Il est déjà comparé à Donald Trump

Désormais, il n'est plus qu'à une marche du 10, Downing Street, et avec sa mèche blonde un peu folle, le trublion de la droite britannique est déjà comparé à Donald Trump. "Il est plus instruit et, je pense, aussi plus gentil que Donald Trump", assure Andrew Gimson, biographe du probable futur Premier ministre britannique. Boris Johnson est surtout le premier partisan du Brexit. Il était en première ligne lors du référendum de 2016. Étonnant alors qu'il tenait le discours inverse il y a trois ans. À l'époque où il était journaliste, il avait été renvoyé pour avoir inventé une citation.

