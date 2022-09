Royaume-Uni : Liz Truss favorite pour succéder à Boris Johnson

Lundi 5 septembre, le nom du successeur de Boris Johnson sera connu. Alors que deux candidats sont en lice, c’est Liz Truss qui est donnée favorite. "Elle est la grande favorite de ce duel depuis le début. Rapidement les sondages l’ont donnée avec 40 points d’avance sur son rival, l’ex banquier et ancien ministre des finances Rishi Sunak. Il peut encore créer la surprise, mais le profil de Liz Truss semble séduire les adhérents conservateurs. Actuelle ministre des Affaires étrangères, grande partisane des baisses d'impôts, elle est souvent comparée à Margareth Thatcher", explique Maëlys Septembre, en direct de Londres.

Un pays dans le dur économiquement

"Côté international, elle adopte une position ferme, notamment sur le Brexit. Alors si elle est élue, cela pourrait compliquer encore un peu plus les relations entre le Royaume-Uni et l'Europe. Et puis avec la France tout particulièrement, notamment sur le dossier des migrants. L’agenda du prochain Premier ministre sera très chargé dans les prochains jours. Une prise de fonction dans un contexte particulièrement tendu avec une inflation galopante a plus de 10 %, la flambée des prix des énergies et des grèves un peu partout dans le pays", souligne-t-elle.