Royaume-Uni : les favoris à la succession de Theresa May se bataillent

Il n'y a pas eu de grandes surprises, pas d'annonce particulière mardi 9 juillet lors du débat télévisé ou s'affrontaient Boris Johnson et Jeremy Hunt. Mardi soir, les deux candidats ont parlé du Brexit pendant plus de la moitié du débat. Boris Johnson est apparu très déterminé. Pour lui, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne le 31 octobre prochain, avec ou sans accord. Jeremy Hunt n'a pas écarté l'idée de repousser la date du Brexit. Alors, pour Boris Johnson, Jeremy Hunt est "défaitiste". Et pour Jeremy Hunt, Boris Johnson est "un peu trop optimiste".

Boris Johnson favori

Quoi qu'il en soit, seuls les membres du parti conservateur voteront et éliront le prochain Premier ministre, c'est moins de 1% de la population. Boris Johnson est favori et a priori, le débat d'hier soir n'inversera pas la tendance, explique la correspondante de France Télévisions à Londres, Laura Kalmus. Le nom du prochain Premier ministre sera annoncé le 23 juillet prochain.

