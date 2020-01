Royaume-Uni : le Brexit divise les Britanniques

Vendredi 31 janvier, à 23 heures, à Londres (minuit en France), le Brexit sera officiellement appliqué au Royaume-Uni. La journaliste Emmanuelle Lagarde, en direct de Londres, explique que les Britanniques sont divisés au sujet de cette sortie de l'Union européenne. D'ailleurs, les festivités seront à cette image.

Boris Johsnon peaufine son discours

"Place du Parlement, les plus durs des 'brexiters' ont prévu une grande fête, mais il y aura aussi des défilés, des veillées organisées par ceux qui sont attachés à l'Europe et qui veulent le montrer. Dans ce contexte, le gouvernement a choisi de faire le minimum de célébrations officielles. Seul un compte à rebours lumineux sera projeté sur la résidence du Premier ministre vendredi soir. Boris Johnson sera dans le nord du pays pour faire un discours à la nation. Un discours qu'il veut de rassemblement après plus de trois ans de déchirement dans le pays", confie Emmanuel Lagarde.

