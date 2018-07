Royaume-Uni : Dominic Raab nommé ministre du Brexit après la démission de David Davis

L'eurosceptique Dominic Raab a été nommé lundi 9 juillet ministre du Brexit du gouvernement britannique après la démission la veille de David Davis, en désaccord avec les orientations de la Première ministre britannique, Theresa May, a annoncé Downing Street. Dominic Raab, 44 ans, était jusqu'ici secrétaire d'Etat chargé du Logement, après avoir occupé le poste de secrétaire d'Etat à la Justice dans le gouvernement May.

The Queen has been pleased to approve the appointment of @DominicRaab MP as Secretary of State for @DExEUgov