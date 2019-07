Royaume-Uni : Boris Johnson succède sans surprise à Theresa May

En direct de Londres, Clément Le Goff est formel : "Boris Johnson a été largement élu chef du parti conservateur avec plus de 66% des voix. C'est donc lui qui va devenir le nouveau locataire du 10 Downing Street. Avant cela, demain, Theresa May doit démissionner et la Reine doit charger Boris Johnson de former un nouveau gouvernement."

Boris Johnson détonne

Sur son bureau, il va trouver le dossier majeur du Brexit. "Le Royaume-Uni doit quitter l'Union européenne le 31 octobre prochain. Et Boris Johnson et bien déterminer à le faire, coûte que coûte, avec ou sans accord de divorce avec l'Europe." Pourtant, pour beaucoup, il n'avait ni le costume ni l'allure d'un Premier ministre. Depuis le début, Boris Johnson détonne. Né à New York (États-Unis), ancien journaliste à Bruxelles (Belgique) et maire de Londres pendant huit ans, il sait amuser la galerie. Le successeur de Theresa May s'est aussi illustré par ses provocations.