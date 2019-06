Royaume-Uni : Boris Johnson et Jeremy Hunt s'affrontent pour succéder à Theresa May

Ils ne sont plus que deux dans la course à Downing Street. Le grand favori est sans conteste Boris Johnson, ancien maire de Londres et ex-ministre des Affaires étrangères. Il sera opposé à l'actuel chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt. Le premier est un adepte de la ligne dure et souhaite sortir de l'Europe coûte que coûte le 31 octobre prochain. Il menace même de ne pas régler le solde de tout compte que le Royaume-Uni doit à l'Europe.

Le résultat connu le 22 juillet

Jeremy Hunt est quant à lui plus nuancé. Il est prêt à renégocier avec Bruxelles. Si le Vieux Continent lui accorde cette faveur-là, il est prêt à décaler, encore une fois, le déclenchement du Brexit. Les deux candidats vont désormais débattre face aux adhérents du parti conservateur, qui voteront à bulletin secret. Le résultat sera connu le 22 juillet.

Le JT

Les autres sujets du JT