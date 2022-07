Routes : grand embouteillage à Douvres

Vendredi 22 juillet, la file d’attente est interminable sur l’autoroute vers le port de Douvres (Ain). Il y a eu jusqu’à six heures d’embouteillage. Les touristes britanniques n’en reviennent pas. "C’est horrible. On était censé prendre notre ferry à 9h15 et il est midi maintenant. C’est juste un cauchemar", témoigne une femme. "Nous voyageons avec trois enfants. On en a vraiment marre. Cela ressemble vraiment à une situation du Tiers-monde", estime une autre.



Un incident technique invoqué

Le port britannique accuse les autorités françaises de ruiner les vacances de nombreuses familles pour ces premiers départs post-Covid. Selon les Britanniques, avec le Brexit, les douaniers français n’auraient pas été assez nombreux pour contrôler les passeports. Les autorités françaises assurent que les effectifs étaient suffisants et attestent d’un "incident technique imprévisible". Samedi 23 juillet, l’accès au port est toujours difficile. 10 000 voitures sont attendues aujourd’hui.