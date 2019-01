Rejet de l'accord sur le Brexit : "C’est le seul accord possible", prévient Nathalie Loiseau

"C’est une mauvaise nouvelle parce que cet accord de retrait que Theresa May a soumis à la ratification a été négocié pendant près de deux ans. C’est un très bon accord et c'est même le seul accord possible", a réagi mercredi 16 janvier sur France Inter Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes, au lendemain du rejet de l'accord au parlement britannique sur le Brexit. "On a exploré énormément de choses. Michel Barnier, qui est le négociateur européen, a exploré avec les Britanniques énormément d'options, a-t-elle ajouté. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est aux Britanniques d'en décider".

"Si on veut une séparation ordonnée et qui permette que, dans l’avenir, le Royaume-Uni reste proche de l’Union européenne, c'est ce texte. Les autres options, c'est soit pas d’accord, soit pas de Brexit", a déclaré sur France Inter Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes.

A moins de trois mois du Brexit, les députés britanniques ont infligé mardi soir une défaite historique à la Première ministre Theresa May en rejetant massivement son accord de sortie de l'Union européenne, déclenchant le dépôt d'une motion de censure par l'opposition travailliste.