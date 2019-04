Réflexion faite : du temps en politique

La question de la date du Brexit semble devenir prioritaire. On en oublierait presque les questions de fond. Or tout peut encore arriver. Notamment avec l'échéance à venir, celle des élections européennes. "On est dans la confusion la plus totale, et le projet même de Brexit est devenu quelque chose de complètement confus", estime Michel Eltchaninoff, rédacteur en chef de Philosophie magazine.

"La politique, c'est le changement"

"La question du temps n'est pas quelque chose de secondaire en politique. C'est même une question essentielle. Aristote avait comme maître Platon, qui disait que pour faire de la bonne politique, il faut avoir des idées justes, des idées vraies. Ensuite, il suffit de les appliquer sur la terre. Mais pour Aristote, il y a un facteur que Platon néglige, c'est le temps. Aristote sait que la politique, c'est le changement, c'est le mouvement", raconte Michel Eltchaninoff.

