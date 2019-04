QUIZ. Brexit : ces moments complètement fous se sont-ils vraiment produits pendant les trois ans de négociations ?

Revirements, indécision, piques lancées au camp adverse... Les négociations sur le Brexit ont été longues et complexes, tant entre Londres et Bruxelles qu'au sein du Parlement britannique. A tel point que Theresa May a demandé à deux reprises un report de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, à l'origine censée se produire le 29 mars. Les dirigeants européens ont fini par s'accorder, dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 avril, sur un report pouvant aller jusqu'au 31 octobre.

D'ici là, franceinfo vous propose de vérifier si vous avez bien suivi les rebondissements et séquences improbables des négociations sur le Brexit.