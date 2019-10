Pourquoi le Brexit peut encore échouer, malgré l'accord trouvé entre Bruxelles et Londres

Les jours et les nuits de négociations ont payé. Jeudi 17 octobre, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont annoncé avoir trouvé un accord sur le Brexit.

>>> Suivez en direct l'évolution de l'actualité sur le Brexit

"Quand la volonté est là, un accord est possible. Nous en avons un !" s'est félicité Jean-Claude Juncker sur Twitter. "C'est un accord juste et équilibré pour l'UE et le Royaume-Uni et une expression de notre détermination à trouver des solutions. Je recommande son approbation par le Conseil européen", a-t-il ajouté. Pour sa part, Boris Johnson a salué un "excellent nouvel accord", permettant au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne comme prévu, le 31 octobre, sans risquer le chaos et l'incertitude d'un "no deal".

Alors, Britanniques et Européens peuvent-ils pousser un "ouf" de soulagement ? Les brexiters peuvent-il enfin sabrer le champagne (ou un vin pétillant anglais) ? Pas tout à fait.

En annonçant la conclusion d'un accord, Boris Johnson a aussitôt dit souhaiter son approbation rapide à la Chambre des communes. "Le Parlement doit maintenant organiser le Brexit samedi afin que nous puissions passer à d'autres priorités telles que le coût de la vie, le système de santé, la criminalité et l'environnement", a-t-il écrit sur Twitter.

En d'autres termes, le destin de l'accord est entre les mains des députés britanniques, lesquels se réuniront exceptionnellement samedi pour débattre du texte. Or, rien n'indique que ce dernier obtiendra la majorité (326 voix). Rappelez-vous : en 2017, Theresa May aussi avait trouvé un accord avec l'UE. Torpillé à trois reprises par les députés, il a finalement été abandonné.

Quid de la situation aujourd'hui à Westminster ? Elle est sensiblement plus complexe et précaire qu'il y a deux ans. Entre-temps, Boris Johnson, nouveau Premier ministre, a perdu sa majorité. Lors d'un précédent vote, 21 députés conservateurs ont refusé de suivre la ligne du parti et l'un d'eux a purement et simplement rejoint un autre parti. Enfin, le parti unioniste nord-irlandais, le DUP, allié des conservateurs, a d'ores et déjà fait savoir qu'il s'opposait à ce nouvel accord. Or, le DUP pèse 10 voix à la Chambre des communes.

"Nous ne pouvons pas soutenir cet accord", a également déclaré Jeremy Corbyn, chef de file du Parti travailliste (Labour). Le Scottish National Party a lui aussi rejeté l'accord, tout comme le Parti du Brexit de Nigel Farage.

Jeudi midi, une journaliste du quotidien The Sun a par ailleurs indiqué que les parlementaires du Labour pourraient tenter d'obtenir un vote sur la tenue d'un nouveau référendum à l'occasion de la séance extraordinaire de samedi.

NEW - Labour HQ just been in touch to insist that no whipping arrangements have been put in place yet. But Labour MPs certainly under the impression that if a second ref vote is possible on Saturday, they will be told to vote for it https://t.co/nhOXWrCw7K