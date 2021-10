Ports bloqués au Royaume-Uni : les Britanniques seront-ils privés de cadeaux à Noël ?

De nombreux bateaux, remplis de cadeaux de Noël, ont dû être déroutés, faute de place dans les ports britanniques. Depuis le Brexit, le pays n'a plus de chauffeurs et les conteneurs ne sont plus acheminés.

Des dizaines de milliers de conteneurs s'entassent dans le port de Felixstowe, au Royaume-Uni. Il n'y a pas assez de camions pour les évacuer et les livrer. Les cargos doivent patienter jusque dix jours pour pouvoir décharger, contre trois en temps normal. À l'intérieur des conteneurs, on trouve des jouets, des vêtements ou encore des appareils électroniques. Les Britanniques et les transporteurs craignent la pénurie, à dix semaines de Noël. "Ça n'arrive pas qu'à Felixstowe. Tous les ports britanniques sont concernés, on fait face à une véritable catastrophe", confie Peter Wilson, directeur d'une entreprise de transport maritime.

Les autorités rassurent

Les autorités britanniques tentent de se montrer rassurantes, et affirment que Noël ne serait pas en danger au Royaume-Uni. Oliver Dowden, le co-président du parti conservateur, a assuré que les Britanniques "auront des cadeaux sous leur sapin à Noël". Plusieurs magasins de jouets sont toutefois déjà confrontés à des ruptures de stocks, et les consommateurs "se ruent dès maintenant sur les achats de jouets, de dinde congelée, de chocolat ou encore de pudding de Noël", indique la journaliste Maelys Septembre.