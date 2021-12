Pêche post-Brexit : le Royaume-Uni annonce 23 licences supplémentaires pour la France

Un premier geste. Le Royaume-Uni a accordé 23 licences supplémentaires aux pêcheurs français, a annoncé samedi 11 décembre un porte-parole du gouvernement britannique, au lendemain d'une date butoir fixée par Paris pour résoudre le conflit des droits de pêche post-Brexit.

"Hier soir, après avoir reçu des éléments justificatifs additionnels de la part de la Commission européenne, le Royaume-Uni a accordé 18 licences à des navires de remplacement" prenant la place de bateaux pêchant auparavant dans les eaux britanniques, tandis que l'île anglo-normande de Jersey a de son côté approuvé cinq nouvelles licences samedi, a précisé ce porte-parole.

En vertu de l'accord signé fin 2020 entre Londres et Bruxelles, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de pouvoir prouver qu'ils y pêchaient auparavant. Mais depuis plus de onze mois, Français et Britanniques se disputent sur la nature et l'ampleur des justificatifs à fournir. La France a obtenu 1 004 licences de pêche post-Brexit et en "attend encore 104", selon le ministère français de la Mer.

Des pêcheurs français à bout de patience

Après avoir menacé d'aller au contentieux si aucune avancée n'était enregistrée dans la journée de vendredi, la France avait dit attendre "un geste de bonne volonté" de la part de Londres pour poursuivre les discussions. Si Londres "campe sur sa position, nous demanderons à la Commission européenne, dans le week-end, d'annoncer qu'un contentieux est engagé", avait réaffirmé le secrétaire d'Etat français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

Mais "si les Britanniques aujourd'hui disent : 'On donne quelques dizaines de licences supplémentaires' [pour les pêcheurs français] comme geste de bonne volonté (...) , nous en tiendrons compte (...) et peut-être nous continuerons" à dialoguer, avait-il aussitôt ajouté.

Sur les côtes françaises de la Manche, les pêcheurs sont à bout de patience, assurant avoir fourni "tous les documents exigés". Le ton est déjà monté à plusieurs reprises : un blocus de Jersey par les pêcheurs français en mai dernier ; des menaces françaises de sanctions en octobre ; et, plus récemment, le blocage par les pêcheurs français de ports et du terminal fret du tunnel sous la Manche.