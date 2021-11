Pêche : Paris suspend ses mesures de rétorsion contre Londres, les discussions reprennent

L’heure est à l’apaisement des tensions entre la France et la Grande-Bretagne dans le dossier de la pêche. Paris a suspendu pour un délai de 48 heures l’entrée en vigueur de ses mesures de rétorsion et des négociations ont commencé, lundi 1er novembre, avec Londres et Bruxelles. Les pêcheurs restent toutefois inquiets. "C’est de l’attente supplémentaire pour eux. Certains espéraient la mise en place de ces mesures de rétorsion pour faire céder la Grande-Bretagne. Sans la licence qui leur permet de pêcher dans les eaux britanniques, ils accusent une perte de 40 à 50% de leur chiffre d’affaires", souligne le journaliste Madjid Khiat, en direct de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais.

"Sans la licence, on est morts"

Près de 80 pêcheurs de la ville ont demandé cette licence, mais seulement la moitié l’ont obtenue pour l’heure. Certains ont même dû vendre leur bateau. "Il faut qu’ils nous donnent la licence, sinon on est morts, on va arrêter le métier et faire autre chose. Il faut mettre un coup de pression, sinon on va encore attendre. Ça ne va pas aboutir, les Britanniques vont grappiller, et la moitié de la pêche sera vendue", se désole Arnaud Lebon, pêcheur.