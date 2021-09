Pêche : Paris juge "inadmissible" le refus de Londres d'autoriser les bateaux français dans ses eaux

Tandis que le gouvernement britannique refuse de distribuer des autorisations aux navires français pour continuer de pêcher dans leurs eaux, Paris menace de rétorsion et en appelle à la solidarité des Européens.

Des bateaux français ont vu leur demande de licence de pêche pour naviguer dans les eaux britanniques refusée par l'île de Jersey. En direct de Londres (Royaume-Uni), la journaliste France Télévisions Maëlys Septembre indique que le gouvernement britannique n'a pas réagi à cette situation. "Cette décision du gouvernement de Jersey est dans la même logique que celle du gouvernement britannique depuis le Brexit : permettre à l'industrie de la pêche nationale d'avoir plus de pouvoir et reprendre le contrôle de ses eaux", rapporte la journaliste, mardi 29 septembre.

"Une décision inacceptable"

"Avant Jersey, le Royaume-Uni a, lui aussi, été très intransigeant dans l'octroi de nouvelles autorisations de pêche. Hier, par exemple, sur une cinquantaine de demandes, seule une dizaine a été accordée", poursuit Maëlys Septembre. "Une décision jugée raisonnable et cohérente avec les accords post-Brexit selon un porte-parole du gouvernement britannique. Côté français, on juge la décision inacceptable et inadmissible. Paris brandit désormais la menace de mesures de rétorsion", conclut-elle.