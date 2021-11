Licences de pêche : l'espoir d'un accord entre la France et le Royaume-Uni

Dans le port de Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), un bateau de pêche mise depuis une semaine sur les coquilles Saint-Jacques pour pouvoir survivre, faute de licence pour pouvoir pêcher dans les eaux britanniques. "Dans nos zones du bord de France, on ne peut pas réussir à vivre qu'en pêchant dans nos mers", explique un pêcheur, "un peu inquiet". 35 à 45% du chiffre d'affaires se fait sur la fin de l'année, et majoritairement du côté anglais. "Si on ne peut pas y aller, ça va être un gros manque à gagner et la mise en péril de l'entreprise", estime son patron, Maxime Fait.

Vers un possible accord ?

Emmanuel Macron a affirmé qu'aucune sanction ne serait appliquée contre le Royaume-Uni jusqu'au jeudi 4 novembre, dernier jour des négociations. Sur les étals des poissonneries à Boulogne-sur-Mer, il y a urgence. "On n'a rien", déplore Sylvie Dubennoy, poisionnère dans le Pas-de-Calais. Le Royaume-Uni a salué le report des sanctions, et se dit prêt à des discussions plus approfondies afin de régler la crise dans les prochains jours.