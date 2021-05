Michel Barnier signe "La grande illusion", un journal secret du Brexit

Entre 2016 et 2020, Michel Barnier, a été le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne. Il est l'invité du 23h de franceinfo, jeudi 20 mai. Il signe aux éditions Gallimard un journal secret du Brexit intitulé "La grande illusion". "La grande illusion, c'est d'abord l'idée qu'on peut, dans le monde d'aujourd'hui, se défendre tout seul, chacun chez soi, chacun pour soi, plutôt que d'être ensemble. Je pense que vis-à-vis des Etats-Unis ou de la Chine, si on ne veut pas que l'avenir de nos enfants se dessine à Pékin ou à Washington, il faut être ensemble. Aucun pays européen, même l'Allemagne, n'a pas la capacité d'être en face des plus grandes puissances du monde", explique Michel Barnier.

"On pensait que le Brexit ne se produirait pas"

"La deuxième illusion c'est l'idée qu'on va mieux protéger les Britanniques qui ont exprimé une colère sociale très forte (...) en étant seul qu'en étant dans l'Union européenne", explique l'ancien négociateur en chef du Brexit. La troisième illusion est la nôtre, "on pensait que le Brexit ne se produirait pas". À propos de Boris Johnson, Michel Barnier explique que le Premier ministre britannique a défendu ce qu'il pensait être ses intérêts et ceux du Royaume-Uni avec beaucoup de "véhémence".