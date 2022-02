"Ma voix compte" : Pascal, marin pêcheur, veut avoir droit à une retraite

France Télévisions

Marin pêcheur à Granville (Manche), Pascal Delacour, 52 ans, part ce jour-là à la pêche à la coquille Saint-Jacques. Il explique qu'avec la marée basse, "on est coincé au moins 8 heures, on ne peut plus rentrer. Une fois que vous êtes parti, vous êtes parti". Pour lui, le Brexit a changé beaucoup de choses. "Quand la ministre, Mme Girardin, vient sur les ports en disant 'on va vous donner de l'argent pour casser vos entreprises, et vous changerez de métier', je trouve ça tellement scandaleux. On appelle ça de la négociation ? On vous paye pour changer de métier ?"

"Un pêcheur ne vit pas bien vieux après sa retraite"

Pascal Delacour, qui se définit comme étant de centre-droit, veut "créer une fracture sociale entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas" en augmentant les salaires. Ces salariés qui ne comptent pas aller voter à la présidentielle ? Il les comprend : "quand on parle d'allonger l'âge de la retraite (...), être à la pêche à 55 ans... Vous voyez les conditions ? Quand vous avez bossé 38 ans là-dedans, vous êtes rincé. Un pêcheur ne vit pas bien vieux après sa retraite."

"Ma voix compte" est une série de reportages qui donne la parole aux citoyens. Les équipes de reportage de franceinfo canal 27 ont sillonné les territoires pour aller à la rencontre des Français afin de les questionner sur leurs préoccupations et attentes vis-à-vis de la politique et en particulier des candidats à la présidentielle.