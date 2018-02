LREM inspire un nouveau parti en Grande-Bretagne : Renew

Le Brexit est le déclencheur de cette nouvelle initiative, de ce parti qui va voir le jour la semaine prochaine. Ses fondateurs ont fait le constat que le Brexit a complètement dynamité la classe politique britannique avec ses deux grands partis et qu'il y a sans doute une place au centre à prendre, explique en direct de Londres le correspondant de France Télévisions Loïc de la Mornais.

Cherche leader urgemment

À droite, il y a les conservateurs en pleine guerre interne entre les farouches partisans du Brexit qui sont une minorité bruyante et une majorité plus discrète inquiète du Brexit. À gauche, chez les travaillistes, c'est le grand flou. Le parti est plutôt pro-européen, mais son leader n'a pas une position très claire sur l'Europe. Renew a néanmoins deux handicaps : c'est l'émanation d'habitants de grandes villes et il n'a pas encore de leader pour incarner ce mouvement.

Le JT

Les autres sujets du JT