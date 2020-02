Londres, une dernière soirée dans l'UE

En direct du centre de Londres (Angleterre), le journaliste de franceinfo Louis Laforge, explique comment les habitants ont vécu cette journée historique. "L'atmosphère est divisée. J'ai eu beaucoup de mal à rencontrer des gens qui avaient des sentiments d'un côté ou de l'autre. À l'image, la presse quotidienne était elle aussi divisée. The Daily Telegraph montrait son soutien au Brexit alors que The Times lui, n'oublie pas de mentionner tout ce que l'Union européenne a fait pour le Royaume-Uni", explique le journaliste de franceinfo. On retrouve alors deux camps : soit des Britanniques dépités, soit heureux. Quel impact pour les Français ? Au Royaume-Uni, les ressortissants français sont près de 300 000. Eux aussi stupéfaits et inquiets par l'annonce du Brexit, ils ont pris d'assaut le consulat de France "pour faire régulariser leur situation" afin de pouvoir rester dans le pays avec un titre de séjour.