Licences de pêche : un tête-à-tête à huis clos entre Boris Johnson et Emmanuel Macron au G20

C'est la rencontre du jour. À Rome (Italie), en marge du G20, la réunion entre Boris Johnson et Emmanuel Macron était très attendue. Le tête-à-tête, pendant lequel ils ont abordé le dossier des licences de pêche, a duré une trentaine de minutes ce dimanche 31 octobre.

Le Premier ministre britannique et le président français se sont retrouvés devant la Fontaine de Trevi, à Rome (Italie), lors d'une photo de famille avec les dirigeants du G20. Boris Johnson et Emmanuel Macron se sont ensuite entretenus, à huis clos, pendant une demi-heure, pour évoquer notamment le dossier explosif des licences de pêche.

Un dossier brûlant

Dans la presse britannique, Emmanuel Macron continue d'égratigner Boris Johnson. "Quand vous passez des années à négocier un traité, et que quelques mois plus tard vous faites l'opposé, [...] ce n'est pas une très grande preuve de votre crédibilité", a déclaré le chef d'État français. De son côté, le Premier ministre britannique s'est plaint, samedi 30 octobre, de la posture de Paris auprès de la présidente de la Commission européenne. Le sujet brûlant de la pêche a éclipsé les autres dossiers du G20 entre la France et le Royaume-Uni.