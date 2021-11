Licences de pêche post-Brexit : "Les Britanniques ont peur que la France ait une position très dure", affirme un spécialiste des questions européennes

La communication n'est pas complètement rompue entre la France et le Royaume-Uni au sujet des licences de pêche post-Brexit. Le gouvernement britannique a en effet annoncé à l'issue d'une réunion bilatérale jeudi 4 novembre que les discussions entre Londres et Paris se poursuivront la semaine du 8 novembre.

Depuis le Brexit, la France et le Royaume-Uni s'opposent sur le nombre de licences de pêche accordées par Londres aux pêcheurs français. "Les Britanniques ont peur que la France ait une position très dure", a estimé sur franceinfo Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences-Po, spécialiste des questions européennes, des relations internationales et des affaires publiques.

franceinfo : Pourquoi la France tape-t-elle autant du poing sur la table ?

Patrick Martin-Genier : Parce qu'il en va de la survie de plusieurs dizaines de familles de pêcheurs, notamment les artisans en Normandie et en Bretagne. Le gouvernement français veut montrer qu'il est très ferme pour soutenir les pêcheurs français dans cette dispute alors que le Royaume-Uni est aussi très ferme et ne souhaite pas accorder plus de licences. C'est symbolique parce que, même si cela ne représente pas grand-chose en termes de PIB, aussi bien au Royaume-Uni qu'en France, c'est devenu politiquement extrêmement sensible dans les deux pays, au-delà de l'impact économique. Il y a une dimension politique puisque beaucoup de pêcheurs vivent dans les Hauts-de-France, dont le conseil régional est présidé par Xavier Bertrand, candidat Les Républicains à la présidentielle. Il y a donc un impact politique non négligeable et le président de la République ne veut pas qu'on laisse dire qu'il a abandonné des pêcheurs.

Est-ce une nouvelle crise diplomatique après celle des sous-marins ?

Il y a énormément de conflits avec le Royaume-Uni et celui de la pêche en fait partie. Il y a, vous le disiez, l'affaire des sous-marins mais également le protocole d'Irlande du Nord que les Britanniques ne veulent plus appliquer. Les Britanniques ont peur que la France ait une position très dure dans la mesure où nous allons assumer la présidence française de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2022. Il y a donc une série de contentieux et la pêche ne fait qu'envenimer ses relations avec le Royaume-Uni.

Pourquoi le Royaume-Uni est-il aussi à cran ?

Le pays est dans une situation difficile à la suite du Brexit : il y a une pénurie de main-d'œuvre, notamment de chauffeurs-routiers, avec des camions qiu restent en plan. En même temps, le maître mot de la politique britannique est de reprendre le contrôle de ses frontières et donc de contrôler l'immigration. Il y a en ce moment un projet de loi visant à pénaliser considérablement les réfugiés qui traverseraient la Manche de façon irrégulière, avec des peines pouvant aller jusqu'à quatre ans de prison. On accuse la France de ne pas assumer le contrôle des migrations de l'Europe vers le Royaume-Uni alors que Paris a appliqué les accords du Touquet. Il a été convenu cet été que le Royaume-Uni verse 63 millions d'euros pour aider la France et il ne l'a pas fait. Le Royaume-Uni est dans une position de déni, il ne respecte même plus sa parole. Ils sont bien partis pour bloquer beaucoup de choses en lien avec l'Union européenne. Le pays ne sera pas un partenaire post-Brexit loyal dans ses relations avec l'Union européenne.