Licences de pêche : "On craint pour la survie de notre entreprise", témoigne Jean-Pierre Sagot, pêcheur privé d'autorisation britannique

"Il faut que la France s’occupe de ses pêcheurs". Jean-Pierre Sagot est pêcheur, comme son père et son grand-père l’étaient avant lui. Sur le plateau du 13 Heures, il partage son inquiétude alors que des négociations sont en cours jeudi 4 novembre entre la France et le Royaume-Uni concernant les licences de pêche post-Brexit. Sans licence, Jean-Pierre Sagot ne peut plus pêcher dans les eaux anglaises, avec un manque à gagner de 30%.

"On craint pour les générations à venir"

"Ce sont les mois les plus importants pour la pêche", avance le pêcheur au journaliste Julian Bugier. "On craint pour la survie de notre entreprise et pour les générations à venir", dit-il, précisant que son fils travaille également dans la pêche. "Il faut des pêcheurs sur le littoral et il est temps que la France tape un peu du poing sur la table", déclare Jean-Pierre Sagot. Pour le pêcheur, des mesures de rétorsion devraient être envisagées par la France si aucun accord n’est trouvé avec le Royaume-Uni : "s’il n’y a pas d’amélioration, je pense qu’il en faudra", estime-t-il.