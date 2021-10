Licences de pêche : le gouvernement britannique convoque l'ambassadrice de France à Londres

Jusqu'où ira le bras de fer entre Londres et le gouvernement français concernant les licences de pêche ? Le Royaume-Uni a convoqué l'ambassadrice de France ce vendredi 29 octobre. La journaliste Maëlys Septembre, en direct de Londres, apporte plus d'informations.

Paris et Londres n'ont toujours pas trouvé d'accord sur la question des licences de pêche attribuées aux marins français afin de pouvoir pêcher dans les eaux de Jersey. Les gouvernements français et britannique restent sur leur position. Le Royaume-Uni a convoqué l'ambassadrice de France, Catherine Colonna ce vendredi 29 octobre. "Entretien tendu en perspective car les Britanniques attendent d'elle qu'elle s'explique sur les mesures de rétorsion annoncées par la France, qu'ils jugent décevantes et disproportionnées", relate la journaliste Maëlys Septembre, en direct de Londres dans le 12/13 de France 3.

La France n'a pas encore réagi

"Ce genre de convocation par les Britanniques est rare. Pour vous donner une idée, en 2019, l'ambassadeur de Chine avait été convoqué pour des accusations de torture, celui de la Russie pour des affaires d'empoisonnement", rappelle la journaliste de France Télévisions. "Pour l'instant, la France n'a pas réagi à la convocation de sa représentante. On ignore si Catherine Colonna va tenter de calmer le jeu ou bien si elle va rester ferme sur les positions françaises, mais Londres place beaucoup d'espoir dans cette confrontation. On ignore toujours sur les Britanniques seront prêts à faire des concessions sur l'attribution des licences", conclut Maëlys Septembre.