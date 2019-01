L’Eurozapping du Soir 3 : fronde des maires en Italie, agriculteurs inquiets en Angleterre

En Italie, les maires se rebellent contre Matteo Salvini. Si le gouvernement mène une politique anti-migrants, les édiles de Palerme, Naples et Florence montent au créneau. Ils refusent d’appliquer le décret anti-immigration imaginé par le leader d’extrême droite. Visée notamment : la mesure interdisant de délivrer une pièce d’identité ou une inscription aux services de santé aux ressortissants communautaires ou aux migrants. "Ce décret est inhumain, car il supprime toute protection humanitaire", a notamment dit Leoluca Orlando, maire de Palerme. Salvini reste, lui, inflexible.

Forte baisse du chômage en Espagne

Les agriculteurs sont inquiets en Angleterre. Que va-t-il se passer si leur pays quitte l’Union européenne sans accord sur le Brexit ? Ils craignent des blocages de produits à la frontière, mais aussi les problèmes d’embauche surtout s’ils ne peuvent plus employer de travailleurs immigrés. Le ministre de l’Agriculture a prévenu que si les parlementaires ne signaient pas l’accord proposé par Theresa May, les conséquences seront énormes.

Enfin, en Espagne, le chômage baisse de façon conséquente. C’est le plus bas niveau depuis dix ans. 210 000 chômeurs en moins, soit une baisse de 6%. 500 000 emplois ont été créés dans le pays en 2018.

