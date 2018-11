L'Union européenne et Londres parviennent à un accord provisoire sur leur relation post-Brexit

L'Union européenne (UE) et le Royaume-Uni ont conclu un projet d'accord sur leurs liens post-Brexit, a annoncé jeudi 22 novembre le président du Conseil européen, Donald Tusk. Ce texte, qui prend la forme d'une "déclaration politique" et n'aura pas de valeur juridique, "établit les paramètres d'un partenariat ambitieux, large, approfondi et flexible" en matière de commerce, de politique étrangère, de défense et de sécurité.

Les négociateurs des deux parties ont également convenu que la période de transition post-Brexit pourra être prolongée jusqu'à deux ans après fin 2020, la date initialement prévue dans le traité de retrait.

I have just sent to EU27 a draft Political Declaration on the Future Relationship between EU and UK. The Commission President has informed me that it has been agreed at negotiators’ level and agreed in principle at political level, subject to the endorsement of the Leaders.