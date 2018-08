L'homme le plus riche du Royaume-Uni, fervent partisan du Brexit, va s'installer à Monaco

Sir Jim Ratcliffe, fondateur et PDG du groupe de pétrochimie Ineos, va pouvoir bénéficier d'un régime fiscal particulièrement avantageux.

Il assurait que les "Britanniques étaient parfaitement capables de se gérer eux-mêmes", mais quitte tout de même son pays. Sir Jim Ratcliffe, fondateur et PDG du groupe de pétrochimie Ineos et plus grande fortune du Royaume-Uni, a décidé de faire ses valises pour s'installer à Monaco, indique The Independent (article en anglais) vendredi 10 août.

Avant même le référendum de 2016, cet homme à la fortune estimée à 23,5 milliards d'euros ne faisait pas mystère de son engagement en faveur du Brexit. Estimant que le concept d'"Etats-Unis d'Europe" n'était "pas viable", il martelait que le Royaume-Uni serait "parfaitement prospère" en quittant l'Union. Il n'y sera en tout cas pas présent pour vérifier ou non ses prédictions.

Sir Jim Ratcliffe n'a pour l'heure pas justifié sa décision, mais The Independant rappelle qu'il s'était plaint à plusieurs reprises de la politique fiscale en vigueur en Grande-Bretagne. Il sera de ce point de vue à son aise sur le Rocher, puisqu'à part les citoyens français, les résidents de la principauté de Monaco ne paient pas d'impôts sur le revenu.