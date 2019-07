L'Eurozapping du Soir 3 : Boris Johnson officiellement nommé Premier ministre britannique

Boris Johnson devient officiellement Premier ministre britannique. Sur son trajet le menant à la reine, quelques militants écologistes ont bien tenté de lui bloquer la route, mais sans grand succès. Comme le veut la tradition, il a été reçu à Buckingham Palace. A 55 ans, il devient le 14e Premier ministre d'Elizabeth II. Il a ensuite pris possession du 10 Downing Street auquel Theresa May a fait ses adieux un peu plus tôt. Le nouveau chef du gouvernement veut mettre en œuvre le Brexit, avant le 31 octobre, avec ou sans accord. Selon la presse, son gouvernement serait déjà formé avec davantage de femmes notamment.

Saragosse en proie aux flammes

La région de Saragosse s'embrase en Espagne. Il s'agit de l'incendie le plus important de la région depuis quatre ans. 1 200 hectares sont partis en fumée principalement des terres agricoles. La zone a dû être évacuée alors que les deux foyers seraient sous contrôle.

Enfin en Belgique, les températures élevées font soulever les chaussées. Avec plus de 40°C le bitume devient dangereux pour les motards et cyclistes.

