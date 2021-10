Jersey : le bras de fer se durcit entre les gouvernements français et britannique

Le bras de fer s'intensifie entre Paris et Londres (Royaume-Uni). Les premières mesures de rétorsion infligées par la France au Royaume-Uni entreront en vigueur mardi 2 novembre.

À Jersey, depuis que la France menace l'île de mesure de rétorsion, les habitants se sentent pris au piège dans un conflit qui semble les dépasser. Les pêcheurs risquent d'être davantage contrôlés voir privés de débarquer en France dans les prochains jours. "C'est devenu une affaire politique et nous les pêcheurs, nous somment pris en étaux. C'est simplement une dispute entre deux gouvernements", témoigne un pêcheur de l'île de Jersey.

La France veut faire grimper les tarifs de l'énergie

L'île de Jersey est reliée à la France pour être fournie en électricité. Cette dernière envisage de faire grimper les tarifs de l'énergie et de réduire la quantité de courant disponible sur l'île. "Nous pensons que les mesures sont disproportionnées et ne sont pas nécessaires. Nous devrions nous mettre autour d'une table et ne pas prendre de décisions unilatérales", rapporte Ian Gorst, ministre des relations extérieures de Jersey.