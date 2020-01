Jean-Louis Bourlanges : \"Quand je vois le succès des Britanniques anti-européens, je m\'alarme\"

Invité à s'exprimer sur l'affaire Mila, du nom de cette jeune fille qui, pour avoir insulté l'islam, se retrouve menacée de mort et sous protection policière, le député MoDem des Hauts-de-Seine Jean-Louis Bourlanges pense que "ce qui aurait été insultant, c'est une insulte à des personnes, ce qui constitue un vrai délit, pour des raisons de religion". "En réalité, elle a tenu des propos très hostiles à l'islam, mais je dois dire qu'elle est exactement dans la situation des gens de Charlie Hebdo. Ils avaient blasphémé, disaient un certain nombre d'islamistes extrêmes, ils avaient blasphémé le prophète donc ils méritaient la mort. [...] Le délit de blasphème n'existe plus en France", rappelle le député MoDem des Hauts-de-Seine.

Un choix à faire

Concernant le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne, Jean-Louis Bourlanges déplore un évènement "d'une grande tristesse" : "Quand je vois le succès des Britanniques anti-européens, je m'alarme". "En réalité, explique-t-il, le choix est le suivant : soit vous faites une rupture juridique, mais les Britanniques continuent à penser qu'ils ont leur destin militaire, économique, commercial lié à l'Union européenne, soit ils basculent dans la tentation 'trumpiste' et là, ce serait préoccupant".