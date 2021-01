Irlande du Nord : une vague de pénurie alimentaire dans les magasins

C’est une véritable pénurie de produits alimentaires qui touche en ce moment l’Irlande du Nord. Cette dernière est très dépendante des importations. Actuellement, ses rayons se vident rapidement mais peinent à se remplir. Des images ont été filmées dans un grand supermarché de Belfast, mardi 12 janvier au matin ; le rayon fruits et légumes fait grise mine. Mieux vaut aimer le chou, il n’y a plus que ça en stock. Les Nord-Irlandais sont en colère. La viande, le poisson et le jus de fruits tendent aussi à manquer.

Une conséquence du Brexit

Faire les courses relève du parcours du combattant. "C’est surtout au rayon des surgelés. Je voulais du poisson et je n’ai pas trop compris pourquoi il n’y avait plus rien", témoigne un jeune homme interloqué. "Il y a très peu de légumes dans le magasin et si vous voulez du pur jus d’orange, alors là, c’est foutu", ajoute un autre homme. Cette pénurie est l’une des conséquences les plus notables du Brexit.