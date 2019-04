Irlande du Nord : la Nouvelle IRA admet sa responsabilité dans la mort d'une journaliste

Le groupe armé a transmis une déclaration au quotidien "The Irish News".

La Nouvelle IRA a admis être responsable de la mort de la journaliste Lyra McKee, tuée par balle jeudi 18 avril lors d'affrontements à Londonderry. Dans une déclaration transmise mardi au quotidien The Irish News (en anglais) et contenant un message codé, le groupe armé luttant pour la réunification de l'Irlande présente "ses sincères et entières excuses à la partenaire, à la famille et aux amis de Lyra McKee pour sa mort".



La journaliste tuée "tragiquement"

La journaliste âgée de 29 ans a été assassinée, jeudi, par un homme qui a ouvert le feu sur la police lors d'affrontements à Londonderry, en Irlande du Nord. Lyra McKee été "tragiquement" tuée alors qu'elle se "tenait à côté des forces ennemies", a justifié la Nouvelle IRA. Le groupe armé a pointé du doigt des forces de l'ordre "lourdement armées", qui auraient "provoqué les émeutes".

Ce drame rappelle les heures sombres des "Troubles" qui ont déchiré l'Irlande du Nord pendant trois décennies. Ce conflit, qui a opposé les républicains nationalistes catholiques, partisans de la réunification de l'Irlande, aux loyalistes unionistes protestants, défenseurs du maintien dans la Couronne britannique, ont fait plus de 3 500 morts.

La Nouvelle IRA derrière l'attentat de Londonderry

Ils ont pris fin grâce à l'accord du Vendredi saint, en 1998, qui avait imposé le retrait des forces britanniques et le désarmement de l'Armée républicaine irlandaise (IRA). Mais des républicains dissidents, luttant pour la réunification de l'Irlande, y compris par la violence, restent actifs, comme la Nouvelle IRA, créée entre 2011 et 2012.

Ce groupe avait revendiqué l'explosion, en janvier, d'une voiture piégée à Londonderry. Un attentat auquel a succédé la découverte de plusieurs paquets contenant des petits engins explosifs, retrouvés notamment dans des bâtiments des aéroports de Londres City et Heathrow. Des actes également revendiqués par la Nouvelle IRA.