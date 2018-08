Il parcourt les routes pour écrire "Stop Brexit" sur la carte de l'Europe

"Je veux montrer le meilleur de ce que le continent a à nous offrir". Ardent défenseur de l'Union européenne, un jeune Britannique s'est lancé cet été sur les routes pour écrire, au moyen d'une application de géolocalisation, les mots "Stop Brexit" en lettres géantes sur la carte du continent. Il a raconté son expérience à l'AFP samedi 11 août.

A l'approche de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (UE), prévue en mars 2019, Andy Pardy, un conseiller en informatique de 28 ans, a quitté son travail à Exeter (sud-ouest de l'Angleterre) pour s'embarquer dans cette "tournée d'adieu", un périple long de 30 000 kilomètres à travers une trentaine de pays.

"Je veux vraiment profiter au maximum de notre dernier été au sein de l'UE", a-t-il expliqué depuis le nord de la Finlande, où il trace actuellement la lettre P du mot "stop". Il raconte ses aventures sur un site internet et sur les réseaux sociaux, sous le pseudonyme "The Rogue Consultant" (le consultant rebelle).

