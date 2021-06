G7 : réunion crispée entre Emmanuel Macron et Boris Johnson sur fond de Brexit

Passés les sourires sur la photo officielle, il est désormais question des sujets qui fâchent, pour la deuxième journée du G7 au Royaume-Uni, samedi 12 juin. Emmanuel Macron s’est entretenu avec Boris Johnson, sur fond de Brexit. "L’entretien a ouvert la journée, dans une ambiance plutôt crispée, notamment sur la question nord-irlandaise", précise Matthieu Boisseau, en direct de Carbis Bay (Royaume-Uni).

Boris Johnson veut renégocier le protocole nord-irlandais

"Le Brexit et ses complications douanières ont réveillé les tensions communautaires. Boris Johnson veut renégocier le protocole nord-irlandais, une sorte de statut spécial qu’il avait pourtant accepté et signé en décembre dernier. Il menace même de le rompre unilatéralement, et ça, Emmanuel Macron ne veut pas en entendre parler. La ‘parole donnée’ doit être respectée, a rappelé le président français", raconte le journaliste. Le chef de l’État français va rencontrer Joe Biden, pour son premier tête-à-tête avec le président américain.