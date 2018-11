Eurozapping : une chaîne humaine contre le Brexit, un test ADN pour Albert II de Belgique

Polémique après les inondations meurtrières en Italie. En Sicile, les crues ont fait de nombreuses victimes. Neuf membres d'une famille sont mortes près de Palerme. Leur maison, construite en zone inondable, aurait dû être détruite depuis 2011. Dans le nord de l'Italie aussi, les dégâts sont considérables. Une fois de plus, les milliers de constructions illégales sont sur la sellette. Au total, les inondations ont fait trente morts en une semaine.

Une chaîne humaine contre le Brexit à Londres. Main dans la main, des centaines de ressortissants de l'UE ont attiré l'attention sur leur sort. Ils ont envoyé une lettre à Theresa May. Trois millions de citoyens européens demandent à la Première ministre que leurs droits soient garantis y compris dans l'hypothèse d'un Brexit sans accord.

Première neige en Suisse

Un test ADN pour le roi de Belgique. Delphine Boël arpente les tribunaux depuis des années, convaincue que le roi Albert II est son père biologique. La justice vient d'accepter sa requête : un test ADN pour prouver cette filiation. Reste à savoir si Albert II acceptera de se soumettre à ce test alors qu'il a toujours nié cette paternité.

La saison de ski débute en Suisse. Première sensation sur la neige et premières inquiétudes à cause du réchauffement climatique. La solution, c'est la diversification pour séduire une nouvelle clientèle et inverser le rapport piétons/skieurs.

