Eurozapping : Shakira fraudeuse fiscale ? Fin du test de virginité en Belgique

Un report du Brexit n'est plus exclu à Londres. Pour Theresa May, la date fatidique du 29 mars approche et elle n'a rien obtenu de l'Union européenne. Elle propose désormais un vote du Parlement britannique le 12 mars pour décider de la suite. L'UE y semble favorable, mais il faudra faire vite pour éviter de perturber les élections européennes.

Terminé le test de virginité en Belgique. C'était toujours possible, mais l'Ordre des médecins vient de se prononcer contre cette pratique. Avoir à donner la preuve de sa virginité pour se marier était de toute façon délicat et compliqué. L'OMC dénonce la multiplication de ces demandes, y compris dans des pays comme la Belgique.

Les livreurs d'Amazon en grève en Italie. Pour attirer l'attention sur leur sort, ils sont venus protester devant le siège d'Amazon à Milan. Ces chauffeurs dénoncent leurs conditions de travail pour 1 400 euros par mois. Amazon affirme que les règles édictées sont respectées.

Shakira convoquée en Espagne pour fraude fiscale. La compagne du footballeur Gerard Piqué a vécu à Barcelone deux ans, le temps de laisser une ardoise de 14 millions d'euros au fisc. La chanteuse devra s'en expliquer devant le juge le 12 juin. Elle plaidera non coupable.

