Eurozapping : salaires en hausse au Royaume-Uni, effondrement d'un immeuble en Turquie

Des augmentations de salaire pour le service public britannique. Après des années de manifestations, Theresa May desserre les cordons de la bourse pour un million de fonctionnaires : +2% pour l'armée, la police et les gardiens de prison et +3,5% pour les enseignants. Ce geste ne convainc pas l'opposition, pour qui cela ne rattrape pas l'inflation. Avec ce cadeau, Theresa May espère reconquérir l'opinion au moment où elle vient de prendre en main elle-même les négociations sur le Brexit.

Youtubeuse à 5 ans

Un effondrement spectaculaire à Istanbul mardi 24 juillet. Construit en 1994, un immeuble s'est effondré dans une banlieue de la capitale turque. Mal entretenu et mal construit, il a été victime d'un glissement de terrain à cause de travaux dans la maison voisine et de fortes pluies survenues la veille. Alertés par des craquements, les habitants avaient évacué le bâtiment. Les secours n'ont trouvé aucune victime.

Youtubeur dès le berceau en Suisse. Verity n'a que 5 ans et c'est déjà une star sur la toile. Elle compte 57 000 abonnés et a réalisé plus d'une centaine de vidéos. Déballage de jouets, essayage de vêtements de marque... Même si sa maman assure ne pas en tirer de revenus, les dérives mercantiles pour gagner de l'argent facile ne sont pas loin.

Le JT

Les autres sujets du JT