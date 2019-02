Eurozapping : le téléphone pliable arrive ; le Brexit reporté ?

Peut-être un report pour le Brexit. Theresa May est prête à tout pour négocier la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne : un billard avec le chef de gouvernement italien lundi 25 févier, une rencontre formelle avec son homologue néerlandais mardi matin. Theresa May n'a pas le soutien de la Chambre des communes et l'opposition travailliste s'est prononcée en faveur d'un nouveau référendum lundi soir.

La prison pour un ancien maire de Rome. Gianni Alemanno a été condamné à six ans de prison pour corruption. Il a touché de l'argent pour laisser la mafia s'infiltrer dans l'administration de la capitale. L'affaire avait éclaté en 2015. 46 personnes avaient été arrêtées et le scandale avait choqué toute l'Italie.

Une femme tuée par des vaches, l'éleveur condamné

Un smartphone pliable présenté à Barcelone (Espagne). Un double écran qui fait de votre téléphone une tablette. Présenté par plusieurs marques, il devrait séduire le consommateur. Le prix : quelque 2 000 euros. Autre star du salon catalan : le déploiement de la 5G.

Un éleveur condamné pour la mort d'une randonneuse en Autriche en 2014, piétinée par des vaches. Leur propriétaire a été condamné à 500 000 euros de dommages. Il aurait dû clôturer le sentier. Les agriculteurs du Tyrol vont-ils devoir enfermer leur bétail pour laisser le champ libre aux six millions de touristes annuels ?

