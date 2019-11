Eurozapping : la Pologne condamnée par l'UE ; trois pompiers assassinés en Italie

La Pologne condamnée pour discrimination par la justice européenne. En 2017, le gouvernement conservateur avait imaginé une loi pour mettre à la retraite les juges qui l'empêchaient de légiférer à sa guise. 60 ans pour les femmes et 65 pour les hommes au lieu de 67 pour tous. Une loi jugée non respectueuse de "l'égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes" mardi 5 novembre par la Cour de justice européenne. La Pologne a édicté une nouvelle loi en 2018.

Brexit : un nouveau référendum si Corbyn gagne

Au Royaume-Uni, le Labour évoque un nouveau référendum sur le Brexit. Jeremy Corbyn, leader du parti travailliste, veut convaincre les électeurs de voter pour lui aux législatives du 12 décembre. Il envisage de régler le Brexit avec un meilleur accord en six mois et promet un nouveau référendum.

Trois pompiers tués dans une explosion sans doute criminelle en Italie. Le drame s'est produit dans la nuit dans un hangar désaffecté du nord du pays, près de Milan. Les pompiers avaient été appelés pour une fuite de gaz.

