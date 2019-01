Eurozapping : grève des taxis en Espagne contre les VTC, des églises mobiles en Serbie

Les taxis espagnols protestent contre les VTC. Ils ne veulent plus de la concurrence d'Uber et autres applications de véhicules avec chauffeur. Illimitée, la grève des taxis a commencé à Barcelone avant de gagner la capitale Madrid lundi 21 janvier. Ils demandent des règles plus strictes pour les VTC.

Les Européens installés au Royaume-Uni face au Brexit. Ils sont près de 3,5 millions de citoyens européens à vivre librement en Grande-Bretagne. Pour pouvoir rester après le Brexit, ils doivent demander le statut de résident permanent. Une application dédiée a été lancée. Il faut résider depuis au moins cinq ans au Royaume-Uni. La demande est facturée 74 euros.

Mortelle "gonflette"

Des injections mortelles pour un culturiste danois. Pour faire gonfler ses biceps, un homme de 26 ans s'injectait de l'huile de paraffine directement dans les muscles. Il en est décédé. Une pratique qui alarme les médecins. La paraffine peut provoquer des caillots sanguins et des lésions rénales.

Des églises portables en Serbie. En acier, en pierre et en granit, une mini église de 16 m² et de 9 tonnes se déplace de village en village. Elle est l'invention de Svetislav Manic, qui en a construit 12. Ces églises, qui accueillent 20 à 25 fidèles, sont principalement financées par des dons.