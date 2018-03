Eurozapping : des grenades dans le Parlement du Kosovo, les pêcheurs du Royaume-Uni en colère

Des grenades lacrymogènes au Parlement du Kosovo. Une intense fumée est venue interrompre le vote d'une loi contestée. Masquée, l'opposition n'a pas hésité à dégoupiller des grenades lacrymogènes pour empêcher la ratification d'un nouveau tracé des frontières avec le Monténégro imposé par l'UE. La salle a été évacuée et le vote ajourné sine die.

Un vote important aux Pays-Bas

Un referendum sur les services de renseignement aux Pays-Bas. Dès minuit, les Néerlandais se sont pressés dans les bureaux de vote pour les municipales, mais aussi pour décider de donner ou non davantage de pouvoirs aux renseignements généraux. Ils souhaitent notamment accéder aux données des internautes pour mieux lutter contre le terrorisme. Le résultat s'annonce serré.

Les pêcheurs britanniques dénoncent les derniers accords sur le Brexit. Ils sont venus déverser dans la Tamise des poissons morts, symboles, selon eux, de l'absurdité des règles européennes. Ces pêcheurs ne veulent plus être soumis aux quotas qui les obligent à rejeter une partie de leur prise. Pas question non plus de continuer à accepter les bateaux étrangers dans leur zone de pêche. Ils veulent un Brexit total et immédiat.