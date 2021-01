Eurozapping : dernier Nouvel An au pouvoir pour Merkel ; un Brexit dur évité pour Gibraltar

Dernier discours d’Angela Merkel aux Allemands jeudi 31 décembre. Après quinze ans à la tête de l’Allemagne, Angela Merkel a adressé ses ultimes vœux" avec un ton grave en pensant aux familles endeuillées par le coronavirus. Grâce au vaccin la chancelière reste optimiste. À son successeur, elle lance le défi du climat.

Des tonnes de feux d’artifice confisquées

L’Espagne soulagée par un accord sur Gibraltar. Dans cette enclave britannique, le suspense a duré jusqu’au 31 décembre. Un Brexit dur aurait signifié la fermeture des frontières entre Gibraltar et l’Espagne, ce qui aurait été mortel pour le commerce. "Nous avons détruit les barrières pour construire une zone de prospérité partagée”, s’est félicitée la ministre espagnole des Affaires étrangères. La libre circulation européenne va continuer à s’appliquer.

Des trafics de feux d’artifice démantelés en Italie. Des centaines de kg de pétards et de fusées, certains artisanaux et dangereux, ont été découverts à Messine malgré l’interdiction des festivités du Nouvel An. D’autres dépôts ont été confisqués dans d’autres régions du pays, plus de 9 000 tonnes au total.

