Européennes : victoire du parti du Brexit au Royaume-Uni

Les élections européennes au Royaume-Uni vont laisser des traces, notamment dans la nomination de celui ou de celle qui succèdera à la Première ministre Theresa May. Nigel Farage et son parti du Brexit arrivent largement en tête avec plus de 30% des suffrages. La débâcle est grande pour le parti conservateur, en 5e position seulement avec 9% des voix. Score sévère pour le parti travailliste de Jeremy Corbyn qui finit en 3e position avec 15% des suffrages. Il est devancé par le parti centriste des libéraux démocrates.

Vote sanction

Les partis traditionnels sont sévèrement touchés par ce scrutin. Ils paient leurs désaccords au Parlement pour ne pas avoir mis en œuvre le Brexit trois ans après le référendum. Un paramètre que devra prendre en compte le nouveau Premier ministre nommé dans les six prochaines semaines à Londres, d'où s'exprime en direct le correspondant de France 2 au Royaume-Uni lundi 27 mai.

