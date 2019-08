EN IMAGES. "Le coup de Johnson", "Johnson joue le tout pour tout"... Les unes de la presse britannique après la manœuvre du Premier ministre

La presse britannique est largement revenue jeudi sur la décision de Boris Johnson de suspendre le Parlement, alors que la perspective d'un "no deal" se rapproche.

Coup de tonnerre au Royaume-Uni. La décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement jusqu'au 14 octobre, soit deux semaines seulement avant la date du Brexit, a déclenché une vague d'indignation au Royaume-Uni où une pétition contre cette mesure recueillait jeudi plus d'un million de signatures. La livre sterling a chuté de 0,6% face à l'euro et au dollar après l'annonce de cette suspension qui a renforcé l'hypothèse d'un "no deal", faisant craindre des pénuries et le rétablissement de droits de douane. Sans surprise, les médias britanniques ont tous fait leur une sur ce nouvel épisode du Brexit. En voici quelques-unes.

"Johnson joue le tout pour le tout", titre le "Times"

La une du Times, le 29 août 2019. (THE TIMES)



"Indignation alors que Johnson suspend le Parlement", écrit le "Guardian"

La une du Guardian, le 29 août 2019. (THE GUARDIAN)

"Le Premier ministre doit mettre en œuvre la volonté de la nation", assure le "Daily Telegraph"

La une du Daily Telegraph, le 29 août 2019. (THE DAILY TELEGRAPH)

"Le coup de Johnson", affirme "The Independent"

La une de The Independent, le 29 août 2019. (THE INDEPENDENT)