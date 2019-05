Élections européennes : Theresa May amenée à démissionner ?

Les Britanniques, censés sortir de l'Europe, ont été appelés aux urnes, jeudi 23 mai, pour les élections européennes. Un coup dur pour la Première ministre Theresay May, qui pourrait bien ne pas survivre à ce scrutin. "C'est en tout cas ce que croit savoir le très sérieux quotidien le Times, souligne le journaliste Arnaud Comte, en direct de Londres (Royaume-Uni). Si cette information venait à se confirmer, ce serait un échec pour Theresa May et cette journée l'illustre."

Un "non-sens" que de participer à ce scrutin

Theresa May voulait en effet à tout prix éviter de participer aux élections européennes. Il y a quelques semaines, elle disait que participer à ce scrutin serait un "non-sens". "Son parti conservateur pourrait d'ailleurs vivre l'une des plus grandes défaites électorales de son histoire", ajoute le journaliste. Le crédit de la Première ministre est donc sérieusement entamé et elle va devoir, ses prochains jours, résister aux appels à la démission des cadors de son parti.