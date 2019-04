Elections européennes: le pari du journaliste Bernard Guetta

"Si on ne fait rien, je l'affirme l'extrême droite arrivera au pouvoir en France". L'alerte est lancée par François Hollande. Un constat partagé par Bernard Guetta?

Journaliste sur France Inter, il a aujourd'hui décidé de passer de l'autre côté du micro en se lançant dans la course aux élections européennes pour LREM : "Je me suis lancée en politique parce que j'ai considéré que les menaces pesant sur nos pays et l'unité européenne, mais aussi sur chacun de nos pays étaient aujourd'hui plus grandes que jamais". Avant d'ajouter : "Hier c'était des menaces soit sur la paix soit sur la prospérité. Aujourd'hui, c'est en même temps sur la paix et sur la prospérité".

Faire bouger les lignes

Concernant la menace de l'extrême droite, le journaliste est moins pessimiste que le président sortant : "Si on ne fait rien, ce sont les mots fondamentaux, mais on va faire des choses".