Du référendum à l'annonce du report... Le chaos du Brexit résumé en gifs animés

Bruxelles l'a accepté : le Brexit pourra être reporté, mais jusqu'à quand ? Après un sommet européen consacré à la question, le futur proche du Royaume-Uni semble toujours aussi incertain. On vous explique tout ça.

A partir de quand la situation a-t-elle dégénéré outre-Manche ? A quelle date les Britanniques ont-il réalisé que le destin à très court terme de leur grande nation était pour le moins imprévisible ? Quand la crise politique a-t-elle définitivement plongé le pays dans le chaos ? A une semaine de la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévue vendredi 29 mars en vertu de l'article 50, aucun scénario clair ne se dessine : sortira de l'Europe ? Ne sortira pas ? Sortira sans deal, le 12 avril ? Ou le 22 mai, comme l'a proposé Bruxelles ? Ou plus tard encore ?

Oubliez James Bond, le vrai film à suspense britannique se joue au Parlement de Westminster. Collés à leurs écrans, les sujets de sa majesté alternent entre effroi, panique, résignation, colère ou incrédulité. On vous résume tout ça en gif.

En juin 2016, les Britanniques votent pour quitter l'Union européenne

"See EU later", titre le Sun, à prononcer "See you later" avec un clin d'œil à l'Union européenne – EU en anglais. Le quotidien britannique, partisan du "Leave", est satisfait après le vote du 23 juin 2016 : ce jour-là, les Britanniques décident à une courte majorité – 51,9% – de prendre leurs distances avec Bruxelles. Et c'est à ce moment que les ennuis commencent vraiment.

Depuis, de loooooooongues négociations ont eu lieu...

A l'issue de deux ans de négociations fastidieuses et mouvementées, Londres et Bruxelles accouchent, en novembre 2018, d'un texte censé régir la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Theresa May est désormais chargée de le faire ratifier par le Parlement britannique. Mais tout se complique.

Le 15 janvier, les députés rejettent l'accord une première fois

Le message est clair : 432 voix contre 202. Hors de question pour les élus de la Chambre des communes de laisser passer le projet d'accord de sortie de l'UE. Parmi les points de frictions figurent la question du "backstop", ce filet de sécurité destiné à empêcher la réinstallation d'une frontière entre l'Irlande du Nord (composante du Royaume-Uni, donc bientôt hors-UE) et la République d'Irlande (dans l'UE).

Le 11 mars, Theresa May se rend à Strasbourg la veille du (re)vote du texte au Parlement pour le (re)négocier...

Le 12 mars, Theresa May est censée retourner devant la Chambre des communes, pour proposer aux députés... le même texte qu'ils ont déjà rejeté le 15 janvier. La Première ministre britannique décide de tenter une ultime négociation avec l'UE, à Strasbourg, la veille du scrutin. Oui. La veille.

L'Union européenne accepte in extremis de donner des garanties sur le "backstop"

Les négociateurs de l'Union européenne acceptent finalement de clarifier leur position sur le "backstop". Les conservateurs s'offusquaient qu'aucune limite de temps ne soit fixée à cette mesure, censée être temporaire. Sans donner de date butoir, l'UE s'engage par écrit à ne pas "piéger le Royaume-Uni dans le filet de sécurité indéfiniment".

Theresa May espère que son texte obtiendra ainsi le soutien des pro-Brexit dur, hostiles au "backstop"

(Parce que là, si ça ne passe pas, c'est mort pour renégocier, prévient l'UE)

Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, prévient, à l'issue de cette rencontre : il faut que l'accord de Brexit soit accepté par la Chambre des communes britannique car "il n'y aura pas de troisième chance" pour négocier. Pas. Moyen. Non. Nope.

Mais le 12 mars, les députés rejettent le texte

Cette nouvelle garantie ne suffit pas à rassembler assez de députés derrière le texte de l'accord. Il est rejeté par 391 voix contre 242. Encore.

Ca devient très compliqué pour Theresa May qui a perdu le contrôle de son parti

Les Tories sont en majorité au Parlement (avec l'appui des 10 députés Nord-Irlandais du parti DUP), mais ce nouveau rejet prouve que la Première ministre ne parvient pas à convaincre dans ses propres rangs conservateurs. Et ça, c'est dur.

Le 13 mars, les députés votent contre une sortie de l'UE sans accord...

"Donc, vous ne votez pas l'accord, mais vous votez pour qu'il n'y ait pas pas d'accord ?"

... mais ce vote n'est pas contraignant juridiquement

En gros, ce n'est pas parce que les députés ont dit qu'ils ne voulaient pas d'un "no deal" que le scénario du "no deal" est écarté. Mais merci quand même.

Le 15 mars, les députés votent (enfin) une motion de Theresa May, qui réclame un report limité de la sortie de l'UE

Première victoire depuis des semaines pour la Première ministre. Les députés approuvent sa proposition de reporter le Brexit. Mais elle pose des conditions : si l'accord (oui, celui qui a déjà été retoqué deux fois) est adopté avant le 20 mars par la Chambre, elle demandera un court délai à Bruxelles ; s'il est (encore) rejeté, elle demandera une longue extension. Bref, Theresa May essaie de forcer la main au Parlement en les menaçant de rester dans l'UE encore longtemps.

L'UE rappelle qu'un report, même court, doit se faire sous certaines conditions

Demander une extension, c'est bien, mais encore faut-il que les dirigeants européens approuvent à l'unanimité la requête. Les 27 laissent savoir qu'ils sont d'accord pour accepter un report court, qui permettrait de ratifier l'accord avant la tenue des élections européennes le 23 mai. Pour un report plus long, Londres devra prévoir un plan clair et de bons arguments (comme la tenue de nouvelles élections, par exemple).

Theresa May change d'avis : l'accord ne sera pas mis au vote une troisième fois

"Pourquoi présenter au vote un texte dont le gouvernement est certain qu'il sera rejeté ?", répond son entourage quand on l'interroge sur ce revirement de situation.

Le 18 mars, le speaker de la Chambre annonce que de toute façon les députés ne voteront pas (encore) un texte identique

A la surprise générale, John Bercow annonce qu'il ne laissera pas le gouvernement présenter devant la Chambre des communes un texte similaire une troisième fois. Si l'exécutif souhaite que les députés revotent sur l'accord, le texte doit présenter des changements significatifs par rapport à la précédente version.

Le 20 mars, Theresa May demande officiellement à Bruxelles un report... jusqu'au 30 juin

Theresa May avait toujours déclaré être opposée à un report de la date du Brexit, et voilà qu'elle en demande un jusqu'au 30 juin. Et tant pis si la Commission européenne martèle depuis des mois qu'un report court ne peut excéder la date du 22 mai, sinon la Constitution européenne exige que le Royaume-Uni organise lui aussi des élections européennes. Theresa May préfère se fier à l'avis du service juridique du Conseil européen, qui estime que tout ira bien si le Brexit a lieu avant la première session plénière du Parlement.

Dans le même discours, elle reproche aux députés d'avoir suscité le chaos en rejetant son accord

Theresa May espère toujours faire passer son texte, mais sa déclaration énerve certains députés

Et voilà qui compromet encore les chances de Downing Street de rallier une majorité au fameux accord. "Quand la Première ministre (...) critique les députés parce qu'ils font leur travail, c'est la démocratie qui trinque", s'agace un Tory.

Le 21 mars, elle se rend à Bruxelles pour défendre ses positions lors d'un sommet européen

Elle doit convaincre ses homologues européens qu'elle parviendra à faire voter son texte une bonne fois pour toute par le Parlement britannique. Et ce, alors que rien n'est moins sûr. Mais à huit jours de la sortie prévue de l'UE, Theresa May continue de s'accrocher pour éviter un "no deal".

Les dirigeants européens s'enferment pendant plus de sept heures pour réfléchir à leur réponse

Le plan de Theresa May ne convainc pas vraiment les 27. Elle quitte la salle pour laisser ses homologues décider de la réponse à apporter à sa demande d'extension. Et ça prend du temps. Beaucoup de temps.

Finalement, Bruxelles surprend tout le monde en proposant un plan inédit

Un report jusqu'au 30 juin, qui pourrait compliquer les élections européennes ? Hors de question. Les 27 laissent deux options à Theresa May : faire voter son accord par le Parlement britannique avant le 29 mars, et obtenir un report jusqu'au 22 mai ; en cas d'échec, elle aura deux semaines supplémentaires pour trouver un "plan B", avant le 12 avril.

Du coup, pour l'instant, le Brexit n'est plus prévu fin mars, mais le 12 avril

Mais il faut encore que les Britanniques arrivent à se mettre d'accord avant cette date

Est-ce que Theresa May va réussir à faire voter l'accord ? En cas d'échec, est-ce qu'elle va trouver un plan B acceptable pour le Parlement britannique et pour Bruxelles, d'ici le 12 avril ?

Le scénario d'une sortie brutale de l'UE n'est donc pas encore écarté

Un plan d'urgence est d'ailleurs en train de se mettre en place au Royaume-Uni

Le ministre du Brexit, Stephen Barclay, annonce que Londres s’apprête à mettre en œuvre le plan "Yellowhammer", désignant "les mesures à mettre en place pour limiter les effets négatifs immédiats sur la santé, la sécurité et le bien-être des Britanniques en cas de Brexit sans accord". Rassurant.