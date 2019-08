DIRECT. Emmanuel Macron reçoit Boris Johnson à l'Elysée

Ce qu'il faut savoir

C'est la première rencontre entre Emmanuel Macron et Boris Johnson, depuis que ce dernier a été nommé Premier ministre du Royaume-Uni. Lors d'un déjeuner de travail à l'Elysée, ils devraient notamment évoquer le Brexit.

Une rencontre avec Angela Merkel hier. Boris Johnson a commencé sa tournée des dirigeants européens en Allemagne, où il a rencontré la chancelière Angela Merkel. Le Premier ministre britannique a estimé que le Royaume-Uni ne pouvait accepter "l'accord en l'état".

Pour Emmanuel Macron, pas question de renégocier le Brexit. Le président français a réagi aux déclarations de Boris Johnson à Berlin. Il a annoncé que le déjeuner de travail franco-britannique ne virerait pas à la négociation d'un nouvel accord sur le Brexit.

L'épineuse question du "backstop". Le principal point de conflit entre les deux hommes concerne le "backstop" (on vous explique ce que c'est ici). Et sur cette question, Emmanuel Macron est encore plus inflexible que la chancelière allemande. Diplomatie oblige, les deux dirigeants évoqueront d'abord leurs projets de manière positive, avant d'aborder les dossiers sur lesquels ils ne s'entendent pas.

L'importance de maintenir de bonnes relations bilatérales. Emmanuel Macron et Boris Johnson devraient également discuter des relations entre Londres et Paris, que chacun a intérêt à préserver. Pour Boris Johnson, une bonne entente avec ses voisins européens est nécessaire pour éviter l'isolement du Royaume-Uni.