DIRECT. Brexit : des dizaines de manifestations sont prévues au Royaume-Uni contre la suspension du Parlement britannique

Ce qu'il faut savoir

Pour les opposants de Boris Johnson, ce n'est ni plus ni moins qu'un "coup d'Etat". Des dizaines de manifestations sont prévues samedi 31 août au Royaume-Uni pour protester contre la décision du Premier ministre de suspendre le Parlement dans la dernière ligne droite avant le Brexit.

Le dirigeant est soupçonné de vouloir empêcher les députés de bloquer un Brexit sans accord, qu'il souhaite mettre en oeuvre s'il ne trouve pas de compromis avec l'Union européenne sur les conditions de la sortie britannique.

Une trentaine de rassemblements. De Londres à Aberdeen (Ecosse), en passant par Belfast (Irlande du Nord) et Swansea (Pays de Galles), une trentaine de rassemblements sont programmés ce samedi sous le mode d'ordre "Arrêtez le coup d'Etat" et "Défendez la démocratie", à l'appel de l'organisation opposée au Brexit "Another Europe is Possible".

Une pétition a réuni 1,6 million de signatures. Quelques heures après son lancement, une pétition dénonçant une tentative de passage en force de Boris Johnson, a dépassé le million de signataires. Des milliers de personnes ont également manifesté mercredi au Royaume-Uni après que le Premier ministre britannique ait annoncé la suspension.

L'ex-premier ministre John Major mobilisé. Le conservateur John Major s'est joint à une autre action en justice, intentée par la militante anti-Brexit Gina Miller. L'audience est prévue pour le 5 septembre à Londres.